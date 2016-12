TV-Tipp : Doktorspiele

1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

Die große Kunst im Filmgeschäft ist es, die Sprache des Zielpublikums zu sprechen. Einfach gesagt. Nicht jeder Produktion gelingt das. «Fack ju Göhte» ging 2013 mit gutem Beispiel voran und erschloss mit seiner Leichtigkeit eine ganz neue Genberation von Kinogängern.

2014 wollte die Teenie-Klamotte «Doktorspiele» die Gunst der Stunde nutzen und vom Trend zum Leichten profitieren. Mit rund 700 000 Kinogängern fiel das Einspielergebnis (gute fünf Millionen Euro) gar nicht so übel aus. Doch das Herz der Kritiker konnte der Film nicht gewinnen. Jetzt zeigt ProSieben an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) das Stück erstmals im Free-TV.

«Doktorspiele» erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte, in der ein sprechender Penis einen pubertierenden Jungen um den Verstand bringt. Der Regisseur Marco Petry dürfte die berüchtigte «American Pie»-Reihe aus den USA Pate gestanden haben - auch einige Kinovorläufer aus der Zeit der Jahrtausendwende. Eines dieser Werke, «Schule» aus dem Jahr 2000, drehte der Regisseur sogar selbst.

Zwar spielen die Protagonisten in «Doktorspiele» mit ihren iPhones rum und reden über Facebook. Ansonsten aber wirkt der Film seltsam unmodern und wie ein Abklatsch der 2000er Komödien. Er erzählt die Geschichte des 16-jährigen Andi (Merlin Rose), der sich Sorgen macht, sein bestes Stück könnte zu klein sein, seitdem seine Sandkastenfreundin Lilly (Lisa Vicari) ihn beim Doktorspielen ausgelacht hat. Blöderweise ist er auch noch in Schulschönheit Katja (Ella-Maria Gollmer) verliebt. Aber die steht natürlich auf sexy Bobby («Rubinrot»-Star Jannis Niewöhner), den Andi ohnehin schon nicht ausstehen kann, seitdem er den gut ausgestatteten Schönling nach dem Fußball unter der Dusche gesehen hat.

Die Zutaten sind die gleichen wie für jeden herkömmlichen High-School-Film: Ein unbedarfter guter Junge, die zickige, selbstverliebte Jahrgangsschöne, ein gut gebauter Konkurrent, ein trotteliger bester Freund (Max von der Groeben, «Fack ju Göhte») und das natürliche, hübsche Mädchen, das spätestens beim Happy End mehr ist als ein Kumpeltyp.

Selbst die Überraschungen in dem klischeebelasteten Film sind keine, die Gags auch eher flach. Besonders störend aber sind die zum Teil unfreiwillig komischen Dialoge, die wohl aus dem Leben gegriffen, jung und modern sein sollen, es aber nicht sind. So heißt es zum Beispiel «Wer ficken will, muss freundlich sein» - das galt auch schon in den 1990ern.

Und auch ansonsten schleicht sich in jeder Szene das Gefühl ein, das alles schon mal irgendwo gesehen zu haben. Daran ändern leider auch Christiane Paul und Oliver Korittke als liebevolle Eltern eines Teenagers zwischen Fassungslosigkeit und Resignation nichts.

«Die geilste Komödie des Jahres» warb der Verleih 2014 für die neue Produktion. Die mit Filmzitaten gespickte Facebook-Seite des Films hatte gute eine Woche vor Kinostart schon über 40 000 Likes. Die Kritikerszene urteilte jedoch zurückhaltend. «Die allzu gewollte Jugendsprache» sei «in die Jahre gekommen», meinte «filmstarts.de». Und mit seiner triebgesteuerten Teenagerkomödie wandele Regisseur Petry auf den Spuren von «American Pie» «zwischen Primitivhumor und Peinlichkeit, wobei dank der ungeniert aufspielenden Nachwuchsstars auch einige Lacher herausspringen», hieß es bei «cinema.de».

