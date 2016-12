Moderator nimmt Abschied : Domian sagt „Tschüs“

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Für viele Schlaflose und Sorgengeplagte kaum vorstellbar, doch nun ist es soweit: Jürgen Domian hört auf. In der Nacht zum Sonnabend wird der Moderator zum letzten Mal mit seinem Telefontalk im WDR-Fernsehen und bei Radio 1Live auf Sendung sein. Er wolle endlich auch mal ein normales Leben führen und wieder häufiger die Morgensonne sehen, erklärte er, als er vor anderthalb Jahren seinen Abschied ankündigte.

Seinen Entschluss habe er bis heute nicht bereut, sagte der 58-Jährige jetzt, wenige Tage vor seiner letzten Sendung in Köln. „Natürlich ist auch etwas Wehmut dabei, die Sendung ist so verwachsen mit meinem Leben. Aber alles hat seine Zeit.“ In den vergangenen Monaten seien in der Redaktion massenweise Mails von Menschen eingegangen, die traurig seien, weil sie demnächst niemanden mehr hätten, an den sie sich mit ihren Anliegen wenden könnten. Domian wirkt geradezu betreten, als er davon erzählt. Aber er möchte eben nicht mehr der Kummerkasten der Nation sein – jedenfalls nicht nachts.

Was treibt wildfremde Anrufer dazu – rund 25 000 waren es seit dem Start 1995 –, Domian und damit gleichzeitig der Öffentlichkeit ihr Herz auszuschütten? „Viele Menschen haben leider keinen richtig guten Freund, mit dem sie über Probleme sprechen können, ganz zu Schweigen von der Sprachlosigkeit, die oft zwischen Ehepartnern herrscht“, meint der Journalist.

Auch, dass er seinem Publikum schon früh Dinge von sich selbst erzählte – zum Beispiel über seine Bisexualität oder seine frühere Bulimie-Erkrankung – habe geholfen, Vertrauen aufzubauen und andere Menschen ermutigt, ihm umgekehrt solche Geschichten anzuvertrauen.

Und so wenden sie sich an Domian, erzählen ihm von schlimmen Krankheiten, ausgefallenen Sexspielchen, dunklen Fantasien und Verbrechen. Im Hintergrund sitzen Psychologen, die den Anrufer bei Bedarf weiter beraten.

Bis zu 20 000 Anrufer versuchten jede Nacht zwischen 1 und 2 Uhr, zu Domian durchzudringen, Mehrfachwähler mitgezählt. Eine Nachfolgesendung für „Domian“ ist seitens des WDR nicht geplant – es sei ein Ausnahmeformat gewesen, das sich nicht so leicht ersetzen lasse, begründete eine Sprecherin. Mit der letzten Sendung gehe somit auch ein Kapitel Radio- und Fernsehgeschichte zu Ende. Domian will in Zukunft weiter Bücher schreiben.

