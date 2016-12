Promis in Weihnachtsstimmung : Eidinger bastelte Adventskalender für Tochter

1 von 1 Foto: Felix Hörhager 1 von 1

Lars Eidinger entdeckt im Advent die Vaterfreuden ganz neu. «Ich habe für meine Tochter bis drei Uhr nachts einen Adventskalender gebastelt. Das hat mir richtig Spaß gemacht, die Sachen einzupacken, kleine Schnitzereien», sagte der Schauspieler beim ARD-Adventsessen in München.

Eidinger spielte in der «Tatort»-Folge «Borowski und der stille Gast» und in dem Fernsehfilm «Terror - Ihr Urteil» mit. Auch die Schauspielerin Rosalie Thomass genießt die Wochen vor dem Fest - nicht zuletzt mit Hilfe von Plätzchen. «Ich backe sehr gerne», erklärte die 29-Jährige. Am liebsten mache sie Spitzbuben, mit Loch in der Mitte, und «mit viel Marmelade, schön viel Puderzucker, altmodische Plätzchen».

von dpa

erstellt am 03.Dez.2016 | 12:13 Uhr

