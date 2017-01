Fußballer des Jahres : Eva Longoria und Marco Schreyl moderieren Gala

vergrößern 1 von 2 Foto: Ron Sachs/Pool 1 von 2

Eva Longoria und Marco Schreyl führen durch die Gala, bei der in Zürich am 9. Januar die Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet werden. Das teilte der Weltverband FIFA am Montag mit.

Longoria (41), Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin, ist vor allem für ihre Rolle in der US-Fernsehserie «Desperate Housewives» bekannt. Marco Schreyl (42) hat unter anderem TV-Shows wie «Deutschland sucht den Superstar» und zahlreiche Sportereignisse moderiert.

Bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2016 gilt Cristiano Ronaldo als Favorit. Der Stürmer gewann im Mai mit Real Madrid die Champions League und dann auch den EM-Titel mit Portugal. Nominiert sind außerdem der argentinische Superstar Lionel Messi und der Franzose Antoine Griezmann von Atlético Madrid. Bei den Frauen gehört Melanie Behringer vom FC Bayern München zu den Nominierten.

Die Zeremonie zu den «The Best FIFA Football Awards» in Zürich wird den Angaben zufolge auf FIFA.com per Livestream und bei FIFA on YouTube übertragen.

von dpa

erstellt am 02.Jan.2017 | 16:55 Uhr