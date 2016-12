Nach Herz-OP : Fritz Wepper geht es «den Umständen entsprechend gut»

1 von 1 Foto: Felix Hörhager 1 von 1

Schauspieler Fritz Wepper («Um Himmels Willen») geht es nach seiner Herz-OP so weit gut. «Es besteht derzeit kein Grund zur Sorge», teilte der Anwalt des 75-Jährigen, Norman Synek, der Deutschen Presse-Agentur in München mit.

Wepper hatte am Mittwoch eine Herzklappen-Operation in einer österreichischen Klinik ohne Komplikationen überstanden. «Er ist planmäßig aus der Narkose erwacht. Sein Zustand ist den Umständen entsprechend gut», erklärte Synek.

Trotz der Herz-OP hält Wepper an seinem Drehplan für das neue Jahr fest. Im Mai 2017 werde der 75-Jährige wieder drehen, sagte Synek. «Das ist, was als nächstes auf seiner Agenda steht.» Wepper spielt in der ARD-Serie «Um Himmels Willen» Bürgermeister Wolfgang Wöller.

von dpa

erstellt am 03.Dez.2016 | 12:17 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen