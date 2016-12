Golden Globes : Griff nach der Goldenen Weltkugel

vergrößern 1 von 5 Foto: Paul Buck 1 von 5









Happy Birthday für Maren Ade aus Hollywood: Ausgerechnet an ihrem 40. Geburtstag erhält die deutsche Regisseurin gestern ihre erste Nominierung für den Golden Globe. Mit dem gefeierten Film „Toni Erdmann“, der erst am Wochenende beim Europäischen Filmpreis fünf Trophäen abgeräumt hatte, könnte Ade im Januar nun auch die Goldene Weltkugel holen. Es wäre der erste Globe, der für den besten fremdsprachigen Film nach Deutschland geht, seit 2010, als Michael Hanekes Drama „Das weiße Band“ groß gefeiert wurde.

Wie in „Toni Erdmann“ schwingt auch in dem Globe-Favoriten „La La Land“ ein bisschen Tragik, Comedy und dazu reichlich Nostalgie mit. Die Musical-Romanze mit dem Feeling der 1950er-Jahre in Hollywood könnte mit sieben Gewinnchancen der große Abräumer werden, darunter als beste Komödie/Musical, für das tanzende und singende Duo Emma Stone und Ryan Gosling, für Regisseur Damien Chazelle – und für die beste Filmmusik.

In dieser Sparte könnte aber auch ein deutsches Musikgenie gewinnen. Zum 13. Mal ist der aus Frankfurt stammende Star-Komponist Hans Zimmer nominiert, diesmal zusammen mit Phar-rell Williams für die Musik zu dem Drama „Hidden Figures“. Zwei Globes hat er schon, aber die Ehrungen sind lange her: 1995 für „König der Löwen“, 2001 für „Gladiator“.

Übertroffen wird Zimmer noch von Hollywoods Verwandlungskünstlerin Meryl Streep, die als schräge Opernsängerin „Florence Foster Jenkins“ ihre 30. Nominierung einheimste. Die achtfache Golden Globe-Gewinnerin – den letzten gab es 2012 für „Die Eiserne Lady“ -– erhält zudem den Cecil B. DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk.

Ein überraschendes Comeback feiert der 60-jährige Mel Gibson mit seiner recht pathetischen Kriegshelden-Geschichte „Hacksaw Ridge“. Vor 20 Jahren hatte Gibson zuletzt mit „Braveheart“ einen Regie-Globe gewonnen. Doch mit Alkoholeskapaden, einer antisemitischen Schimpftirade und anderen Ausfällen machte sich der gebürtige Australier in Hollywood zeitweise unbeliebt.

Nun kann sein blutiger Kriegsfilm über einen US-Soldaten („Spider-Man“-Darsteller Andrew Garfield), der sich im Zweiten Weltkrieg weigert, eine Waffe in die Hand zu nehmen, drei Globes gewinnen, unter anderem als bestes Drama und für Regie. Gestandene Regisseure wie Clint Eastwood („Sully“) und Martin Scorsese („Silence“) gingen dagegen leer aus.

Über die Goldene Weltkugel entscheidet eine kleine Gruppe alteingesessener Auslandsjournalisten (Hollywood Foreign Press Association), weniger als hundert Kritiker, die kaum jemand kennt. Dennoch sind die Globes oft ein Stimmungsbarometer für die Oscars, die von rund 7000 Mitgliedern der renommierten Academy of Motion Picture Arts and Sciences Ende Februar verliehen werden.

Neben „La La Land“ rücken nun auch das Indie-Drama „Moonlight“ (sechs Nominierungen) und das Familiendrama „Manchester by the Sea“ mit fünf Nominierungen ins Rampenlicht. Beide haben unter anderem Chancen auf den Top-Globe als bestes Drama. „Moonlight“ schildert in drei Kapiteln das Erwachsenwerden eines jungen schwulen Afroamerikaners in Florida. In „Manchester by the Sea“ glänzt Casey Affleck als gebrochener Mann, der nach dem Tod des Bruders in seinem Heimatdorf von der Vergangenheit eingeholt wird.

Auf der Leinwand mag es viel Drama geben, doch die Verleihzeremonie hat den Ruf als fröhlichste Preisgala Hollywoods weg. Schon während der Live-Show – statt erst bei der Party danach – fließt reichlich Champagner. Der US-Komiker Jimmy Fallon wird am 8. Januar erstmals die Golden Globes moderieren. Er sei „so begeistert“, twitterte Fallon im August nach seiner Ernennung zum Globe-Gastgeber. „Und ich freue mich wirklich darauf, mit der Auslandspresse Zeit zu verbringen, bevor Donald Trump sie alle abschiebt“, witzelte der Komiker damals. Man darf sich auf eine freche Show gefasst machen.

Hintergrund:

In den USA sind sie die wichtigsten Trophäen nach den Oscars und den Emmys: die Golden Globe Awards. Die Trophäen in Form einer goldenen Erdkugel gehören mit zu den begehrtesten Auszeichnungen für Kinofilme und Fernsehsendungen.

Der Verband der Hollywood-Auslandspresse vergibt die Preise seit 1944, in dieser Saison zum 74. Mal.

Im vorigen Januar wurden Leonardo DiCaprio („The Revenant – Der Rückkehrer“) und Brie Larson („Room“) als beste Hauptdarsteller ausgezeichnet. Bestes Filmdrama war „The Revenant“, zur besten Komödie/Musical wurde „Der Marsianer“ gewählt.

Barbara Munker