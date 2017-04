Tag der Frankreich-Wahl : Großes Interesse an Nachrichten

vergrößern 1 von 1 Foto: Thibault Camus 1 von 1

Wahltag und Parteitag - das Interesse an den Nachrichten war am Sonntag groß. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich plus AfD-Parteitag in Köln ließen die Zuschauerzahlen nach oben schnellen.

Allein die «Tagesschau» um 20 Uhr im Ersten sahen 8,18 Millionen, deutlich mehr als im Durchschnitt. Der Marktanteil lag bei 24,7 Prozent. Andere Programme wie die Dritten und 3sat eingerechnet waren es sogar 12,57 Millionen Zuschauer (37,9 Prozent).

Ingo Zamperoni moderierte direkt nach dem «Tatort» um 21.45 Uhr ein kurzes «Tagesthemen extra» zur Wahl in Frankreich inklusive Live-Schalten nach Paris. Dabei sahen 5,56 Millionen zu (16,2 Prozent). Die «Tagesthemen» um 23.15 Uhr erreichten 2,07 Millionen (12,4 Prozent). Der «Bericht vom AfD-Parteitag» um 0.15 Uhr kam noch auf 0,59 Millionen (6,3 Prozent).

Im ZDF erreichte die Hauptnachrichtensendung «heute» zum 19 Uhr 4,43 Millionen Zuschauer und 16,2 Prozent Marktanteil. Beim «heute-journal» um 21.45 Uhr mit ausführlicher Berichterstattung zur Wahl in Frankreich sahen 6,20 Millionen zu (18,9 Prozent).

Eine ausführliche Sondersendung gab es allerdings weder im Ersten noch im ZDF. Die Wahl in Frankreich ist nach Einschätzung der Medienwissenschaftlerin Joan Bleicher von der Universität Hamburg insgesamt zu kurz gekommen. «Ich finde schon, dass man es hätte sichtbarer machen können. Die Brisanz des Themas war ja deutlich.» Eine Sondersendung nach dem «Tatort» wäre außerdem langfristig planbar gewesen. Dass Anne Will nicht zur Frankreichwahl getalkt hat, findet Bleicher dagegen weniger kritikwürdig: «Es ist die Frage, ob ein Talk in diesem Fall überhaupt die richtige Sendeform wäre. Ich hätte eher für eine Sondersendung plädiert.»

Die Programmdirektion des Ersten Deutschen Fernsehens teilte dazu mit, die «Tagesschau» um 20 Uhr habe bereits über die ersten Hochrechnungen berichtet. «Um 20.15 Uhr gab es aber gegenüber den Meldungen der 'Tagesschau' um 20.00 Uhr keinerlei neuen Erkenntnisse.» Stattdessen habe das Erste in der Spezial-Ausgabe der «Tagesthemen» nach dem «Tatort» über die Ergebnisse der Frankreich-Wahl berichtet. «Zudem haben sich im Vorfeld die einschlägigen Informationsregelsendungen im Ersten, insbesondere auch der 'Weltspiegel' und das 'Europamagazin' ausführlich mit den Frankreich-Wahlen beschäftigt.»

Der Ereignis- und Dokumentationskanal Phoenix übernahm am Sonntagabend die Live-Berichterstattung des französischen Senders TF1, im Zweikanalton, also wahlweise auf Deutsch oder Französisch. «Schneller und aktueller kann man nicht sein», sagte Sendersprecherin Gudrun Hindersin. In der Phoenix-Sendung «Frankreich hat gewählt» gab es ab 19 Uhr ausführliche Berichterstattung - und kurz nach 20 Uhr schon die Ergebnisse der Stichwahl.

Auch beim Marktführer unter den Privaten waren Nachrichten am Sonntag erkennbar gefragt: «RTL aktuell» um 18.45 Uhr schalteten 3,64 Millionen Zuschauer ein (14,1 Prozent). Bei den Sat.1-Nachrichten um 19.55 Uhr waren es 2,42 Millionen (7,6 Prozent), bei «Newstime» auf ProSieben um 18 Uhr 0,74 Millionen (3,6 Prozent).

24.Apr.2017