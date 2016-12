Neues von GZSZ : «GZSZ»: Jo Gerner bandelt wieder an

1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

Den Fans der Kultserie «Gute Zeiten, schlechten Zeiten» («GZSZ») wird 2017 einiges an Romantik geboten. Jo Gerner, der gerissene Anwalt in der Serie, bandelt wieder an, berichtete der Sender RTL am Mittwoch.

«Sagen wir mal so: Meine Figur wandelt wieder auf den Pfaden der Liebe. Allerdings wird das sehr problematisch werden», sagte Schauspieler Wolfgang Bahro (56) über seine Rolle als Gerner. Er hatte erst jüngst seinen Vertrag für weitere fünf Jahre verlängert. Und Tuner (Thomas Drechsel) verliebt sich in eine neue, geheimnisvolle Frau im GZSZ-Kiez, die von Newcomerin Luise von Finckh gespielt wird.

von dpa

erstellt am 28.Dez.2016 | 16:20 Uhr