Fortsetzung folgt : Hollywood-Star Kevin Bacon dreht lieber Serien

Hollywood-Star Kevin Bacon (58) dreht heute lieber Serien als Filme. «Der Zustand des Films heute macht mich traurig», sagte er am Dienstag kurz vor der Deutschland-Premiere seiner neuen Serie «I Love Dick» in München.

«Studios machen heute eine Handvoll Filme im Jahr, die manchmal 200 Millionen Dollar kosten und auf Comics basieren. Das ist völlig ok, ich habe ja auch in "X-Men" mitgespielt. Aber das reicht auch.»

Von den anspruchsvolleren Filme, die er gerne drehen würde, gebe es immer weniger. Darum sei es für ihn heute spannender, seine Rollen in Serien zu suchen. Nachdem er seine Schauspiel-Karriere mit einer Seifenoper gestartet hatte, habe er sich eigentlich gesagt: «Nie wieder Fernsehen.» Heute sehe er das anders.

Nach der Thrillerserie «The Following» spielt Bacon nun in «I Love Dick» den begehrten Intellektuellen Dick, der seinen Namen mit viel Selbstbewusstsein trägt. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen, feministischen Roman der Autorin Chris Kraus und startet am 9. Juni in der deutschen Übersetzung bei Amazon Prime, das Original in englischer Sprache bereits am 12. Mai.

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 16:59 Uhr