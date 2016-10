Tagesthemen : Ingo Zamperoni hat noch keinen Schlusssatz

1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Ingo Zamperoni (42) hat für die «Tagesthemen» immer noch keinen Schlusssatz. «Mir bleibt nur noch eins: Danke für die vielen Vorschläge bei der Schlusssatzsuche, aber ich bleib' dabei: Ich habe erstmal keinen», sagte Zamperoni am Sonntagabend nach seiner ersten Woche als Hauptmoderator (neben Caren Miosga).

Zamperoni kündigte an, künftig zum Ende seiner Arbeitswoche bei den «Tagesthemen» regelmäßig Schlusssätze aus dem Fundus der Vorschläge zu präsentieren - so wie am Sonntagabend: «In diesem Sinne: Die Erde dreht sich trotzdem weiter. Bis bald!»

Zamperoni hatte vor seinem Start als Moderator in einem Videoclip zur gemeinsamen Schlusssatzsuche aufgerufen, den unter anderem der «Tagesthemen»-Account auf Twitter verbreitet hatte. Dabei waren eine Reihe von Vorschlägen zusammengekommen - offenbar ist aber noch keiner darunter, der Zamperoni wirklich überzeugt. Nun hat er zunächst eine Woche Zeit: Diese Woche moderiert nämlich Caren Miosga.

"Tagesthemen"-Beitrag zur Schlusssatzsuche

von dpa

erstellt am 31.Okt.2016 | 17:08 Uhr