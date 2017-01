Einschaltquoten : Jan Josef Liefers schlägt alle

1 von 1 Foto: Gordon Timpen 1 von 1

Als Kriminalhauptkommissar Holzer muss er in Wilhelmshaven den Mord an einem niederländischen KFOR-Offizier aufklären, der früher selbst in Menschenhandel und eine Vergewaltigung verstrickt war. Der Marktanteil betrug 21,7 Prozent.

Alle anderen TV-Sendungen zur Hauptabendzeit hatten keine Chance gegen den Krimi im ZDF.

Mörderische Stille

von dpa

erstellt am 10.Jan.2017 | 10:04 Uhr

