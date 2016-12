Zu Scherzen aufgelegt : Jimmy Kimmel wird Oscar-Host und erneut Vater

vergrößern 1 von 2 Foto: Paul Buck 1 von 2

Der US-Talkmaster Jimmy Kimmel wird zum zweiten Mal Vater. Kurz nachdem er bekannt gegeben hatte, dass er der Gastgeber der kommenden Oscar-Verleihung sein wird, sagte er in seiner Late-Night-Show am Montag laut US-Medien: «Außerdem ist meine Frau Gastgeber eines Babys in ihrem Körper».

Seine Frau Molly McNearney und er seien schon bei der Ultraschall-Untersuchung gewesen. Das Geschlecht ihres zweiten Kindes wollten die Eltern vor der Geburt nicht kennen: «Unser Plan ist, das Kind das selbst entscheiden zu lassen», scherzte der Komiker.

Sein Leben laufe also momentan sehr aufregend: «Ich moderiere die Oscars und ich hatte Sex. Zwei Dinge, die ich als Teenager nicht für möglich gehalten hätte», freute sich der Moderator. «Glückwunsch an mich!»

Den Auftritt bei den Oscars hatte Kimmel bei Twitter ebenfalls am Montag bekanntgegeben. Damit steht der Late-Night-Show-Moderator erstmals als Gastgeber auf der Oscar-Bühne. Kimmel hat mit Trophäen-Shows aber schon Erfahrung. Im vorigen September etwa moderierte er die Emmy-Verleihung.

von dpa

erstellt am 06.Dez.2016 | 09:58 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen