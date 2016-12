Neue Herausforderung : Julia Roberts spielt in ihrer ersten TV-Serie mit

vergrößern 1 von 2 Foto: Ian Gavan 1 von 2

Oscar-Preisträgerin Julia Roberts (49) wird erstmals in einer TV-Serie mitspielen. Wie das US-Branchenblatt «Variety» berichtete, übernimmt Hollywoods «Pretty Woman» die Hauptrolle in einer geplanten Serie nach der Bestseller-Vorlage «Today Will Be Different».

Die amerikanische Autorin Maria Semple beschreibt darin einen Tag im Leben einer Frau, die plötzlich beschließt, überfällige Alltagsdinge und aufgeschobene Projekte in Angriff zu nehmen. Doch Familie und Freunde bringen ihren Plan durcheinander.

Roberts, die auch als ausführende Produzentin an Bord ist, war zuletzt mit George Clooney in dem Film «Money Monster» (2016) auf der Leinwand zu sehen. Für ihre Rolle in dem Sozialdrama «Erin Brockovich» (2000) wurde sie mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

von dpa

erstellt am 16.Dez.2016 | 08:17 Uhr

