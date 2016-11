Volltreffer : Justin Bieber kickt mit Messi, Neymar & Co.

vergrößern 1 von 10 Foto: Miguel Ruiz 1 von 10



















Justin Bieber kann es auch mit dem Fuß: Der kanadische Popstar hat das Team des spanischen Fußball-Meisters FC Barcelona besucht und mit den Stars um Lionel Messi, Gerard Piqué und den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen auch trainiert.

Dabei machte das 22-jährige Teenie-Idol am Montag eine gute Figur. Bei Schussübungen traf Bieber mehrfach ins Netz.

Mit dem Argentinier Messi, dem Uruguayer Luis Suárez und seinem engen Freund Neymar posierte Bieber außerdem vor seinem Konzert am Dienstagabend in Barcelona unter anderem für die Titelseite der Sportzeitung «Mundo Deportivo». Das Blatt lobte ihn am Dienstag: «Er war wie ein weiterer Spieler.» Der Kanadier freute sich und postete auf Twitter Videoaufnahmen sowie die Aussage: «Großer Tag.»

Bieber ist nicht nur mit einigen Barcelona-Spielern befreundet (vor allem mit dem Brasilianer Neymar (24), mit dem er laut «Mundo Deportivo» im Sommer in Kalifornien zusammen Urlaub machte), sondern auch großer Sportfan. Erst vor einigen Tagen hatte er vor einem Konzert in Frankfurt mit dem Eishockey-Nachwuchs der Löwen Frankfurt trainiert.

Titelseite von Mundo Deportivo

Bieber auf Twitter, Videoaufnahmen des Besuchs

von dpa

erstellt am 22.Nov.2016 | 16:44 Uhr