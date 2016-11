Vor 100. Geburtstag : Kirk Douglas bekommt jüdischen Kulturpreis

1 von 1 Foto: Paul Buck 1 von 1

New York (dpa) - Einen Monat vor seinem 100. Geburtstag ist der US-Schauspieler Kirk Douglas für sein Engagement für die jüdische Kultur geehrt worden.

Der Jüdische Weltkongress (WJC) verlieh ihm den Teddy-Kollek-Preis am Mittwochabend (Ortszeit) in New York. «Am 9. Dezember wird mein Vater 100 Jahre alt. Ich weiß, dass er diese Auszeichnung als sehr verfrühtes Geburtstagsgeschenk betrachtet», sagte Oscar-Preisträger Michael Douglas (72), der den Preis im Namen seines Vaters entgegennahm.

Kirk Douglas, der mit bürgerlichem Namen Issur Danielovitch Demsky heißt, spielte 1953 in dem Film «Der Gehetzte» einen Holocaust-Überlebenden, dreizehn Jahre später in «Der Schatten des Giganten» einen Offizier zur Entstehungszeit Israels.

Der Jüdische Weltkongress hat es sich zur Aufgabe gemacht, die nicht in Israel lebenden Juden politisch zu vertreten. Auch Noch-US-Vizepräsident Joe Biden (73) wurde auf der Gala in New York geehrt.

Der Preis ist nach dem israelischen Politiker Teddy Kollek (1911-2007) benannt, der fast drei Jahrzehnte Bürgermeister von Jerusalem war.

von dpa

erstellt am 10.Nov.2016 | 11:09 Uhr

