Dänisches Königshaus : Kronprinz Frederik verletzt sich bei Trampolinsprung

Der dänische Kronprinz Frederik hat sich bei einem Trampolinsprung an der Halswirbelsäule verletzt. Die Fraktur habe sich der 48-Jährige bei einer privaten Veranstaltung in einer Turnhalle zugezogen, teilte das dänische Königshaus am Freitag mit.

«Die Fraktur wird mit einer Halskrause behandelt, die der Kronprinz zwölf Wochen lang tragen muss», hieß es. Danach werde Frederik voraussichtlich wieder ganz gesund sein.

Wegen der Verletzung musste der Sohn von Dänemarks Königin Margrethe II. einen Empfang für die dänischen Athleten der Olympischen und Paralympischen Spiele absagen. «Ich bin natürlich traurig darüber, dass ich an dem Empfang heute nicht teilnehmen kann», sagte Frederik laut Mitteilung. «Ich hatte mich darauf gefreut, den großen, historischen Erfolg der dänischen Athleten in Rio zu feiern.»

14.Okt.2016

