Sportlich : Lafontaine fährt 100 Kilometer Fahrrad

Wenn der Linken-Politiker Oskar Lafontaine (73) mal richtig abschalten will, fährt er Fahrrad. «100 Kilometer lang, mit meiner Frau. Das glaubt uns keiner, aber es ist so», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Und er beteuert: «Ohne Elektromotor.» Auf die Frage, was er geworden wäre, wenn er nicht in die Politik gegangen wäre, sagte Lafontaine: «Viele Berufe hätten mich interessiert. Ich liebe die Architektur, ich liebe die Kunst, ich liebe die Natur. Und ich könnte mir auch in diesen Bereichen einen Beruf vorstellen.» Der frühere SPD-Vorsitzende Lafontaine ist seit 2014 mit Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht (47) verheiratet.

Die Linke Saar

von dpa

erstellt am 25.Jan.2017 | 09:09 Uhr

