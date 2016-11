Leute : Letztes Album von Unheilig

1 von 1 Foto: Vennenbernd 1 von 1

Manche Abschiede im Musikgeschäft dauern bekanntlich lange. Der von Unheilig gehört dazu. Der Graf hat es in den vergangenen zwei Jahren fast zu einer Meisterschaft gebracht, immer wieder den eigenen Abschied zu thematisieren und sich so im Gespräch zu halten. Nun erscheint heute doch noch ein Abschiedsalbum – „Von Mensch zu Mensch“. „Dieses Album möchte ich als Mensch, Euch, meinen Fans als Menschen, widmen“, schrieb der Graf in seinem Brief. „Wir waren für Euch ein letztes Mal im Studio, um mit diesem Album Unheilig nun auch musikalisch abzuschließen.“

Herausgekommen ist ein Album mit 16 Titeln, die die Klangbreite von Unheilig widerspiegeln. Es gibt nachdenkliche Balladen wie das bereits ausgekoppelte „Ich würd’ dich gern besuchen“ oder das sehnsuchtsvolle „Mein Leben ist die Freiheit“. Lieder wie „Heimatlos“ schildern, dass die rasante Karriere des Grafen auch Spuren bei ihm hinterlassen hat. In eher düster anmutenden, basslastigen Songs kommt die markante dunkle Stimme des Grafen besonders kraftvoll zum Tragen.

von Petra Albers

erstellt am 04.Nov.2016 | 08:00 Uhr