Einschaltquoten : Lotta zeigt es allen anderen

Sich als Familie in Berlin einzuleben, fällt nicht allen leicht. Ärztin Lotta (Josefine Preuß) mit ihrer kleinen Tochter Lilo braucht dafür auch ihre Zeit. Wie ihr das dann doch gelingt, interessierte ab 20.15 Uhr 4,75 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil des neuen Films, in dem Lotta nach ihrem Medizinstudium in Halle in die Hauptstadt zurückkehrt, lag bei 15,1 Prozent.

Im Ersten war zeitgleich «Die große Show der Naturwunder» mit Frank Elstner und Ranga Yogeshwar zu sehen. Die schalteten 3,54 Millionen Zuschauer (11,3 Prozent ein).

Die große Show der Naturwunder

Lotta & der Ernst des Lebens

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 09:41 Uhr