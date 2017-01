ITalien : Maradona-Show in der Oper sorgt für Ärger

1 von 1 1 von 1

Eine Show über Fußballlegende Diego Maradona (56) in einer der renommiertesten italienischen Opern hat Kritik ausgelöst. Im Teatro San Carlo in Neapel – einem der ältesten Opernhäuser der Welt – wird am 16. Januar das Wirken von Maradona musikalisch gewürdigt. Der Argentinier und frühere Fußballer beim Fußballclub SSC Neapel wird in der Stadt immer noch verehrt. Maradona will bei der Aufführung „Maradona Live ,Tre volte 10‘“ auch im Publikum sitzen. „San Carlo ist ein Musiktempel, was hat der Fußball damit zu tun?“, sagte der Opernregisseur Roberto De Simone der Zeitung „La Repubblica“. Andere können die Aufregung nicht verstehen.

Das Theater dürfe nicht nur die Elite, sondern müsse auch die Popkultur repräsentieren, sagte der Bürgermeister Neapels, Luigi De Magistris, der Zeitung. Es handele sich nicht um Trash. „Auch weil ich nicht glaube, dass Maradona Geige spielen oder das Konzert leiten wird.“

