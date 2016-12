Menschen 2016 : Markus Lanz erinnert an Momente mit Gänsehautfeeling

1 von 1 Foto: Sascha Baumann 1 von 1

Markus Lanz erinnert im ZDF-Jahresrückblick «Menschen 2016» an bemerkenswerte und emotionale Ereignisse der zurückliegenden Monate. Er begrüßt dazu Menschen, die das Jahr 2016 geprägt haben, wie das ZDF mitteilte.

Das gilt etwa für den Turner Fabian Hambüchen, der seine Karriere bei den Olympischen Spielen mit einer Goldmedaille krönte. Oder für Nico Rosberg, der nach seinem WM-Erfolg in der Formel 1 überraschend seinen Rückzug aus dem Profi-Sport erklärte. Und für Winfried Kretschmann: Mit ihm als Spitzenkandidaten wurden die Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg zur stärksten Fraktion. Das ZDF zeigt den Jahresrückblick am Donnerstag (22. Dezember) um 22.15 Uhr.

Aber nicht nur Promis blicken zurück: Die neunjährige Zoe Stehle erzählt bei Markus Lanz, wie sie während der Fußball-Europameisterschaft am aufregendsten Tag ihres Jahres an der Hand von Cristiano Ronaldo ins Stadion einlaufen durfte, direkt vor dem Finale. Weitere Gäste sind die Schauspielerinnen Uschi Glas und Palina Rojinski, der Fußballer Joshua Kimmich, Liedermacher Max Giesinger sowie Radiomoderator Christian Stübinger.

Menschen 2016

von dpa

erstellt am 20.Dez.2016 | 08:41 Uhr