Prioritäten : Michael Fassbender mag nicht immer nur reden

Hollywoodstar Michael Fassbender (39) wäre nach eigenen Worten manchmal lieber mehr ein Macher und weniger ein Schwätzer. Letztlich lasse sich jeder Mensch auf diese zwei Typen herunterbrechen, sagte der deutsch-irische Schauspieler («Inglourious Basterds») dem Magazin «GQ».

«Ich erwische mich manchmal dabei, dass ich viel rede und wenig mache, und ich mag mich dann nicht besonders.» Nach Meinung von Fassbender ist es vor allem Angst, die Menschen in ihrem Handeln bremst: «Die Angst, sich hinzustellen und sich zum Affen zu machen.» Vom 27. Dezember an ist Fassbender als Hauptdarsteller in der Videospiel-Verfilmung «Assassin's Creed» in den Kinos zu sehen.

erstellt am 07.Dez.2016 | 13:58 Uhr

