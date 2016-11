Neue Comedy-Show : «My Idiot Friend» mit Joko und Klaas

1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Ob Prominente ihre Freunde so gut kennen, wie sie denken, will ProSieben in einer neuen Promi-Comedy-Show herausfinden.

Bei «My Idiot Friend» testen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Promis mit versteckter Kamera in unangenehmen oder absurden Situationen. Deren Freunde müssen einschätzen, wie sie sich dann wohl verhalten.

In der ersten Folge an diesem Donnerstag sind ProSieben zufolge Model Franziska Knuppe, Schauspieler Uwe Ochsenknecht und BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken als Freunde von BossHoss-Sänger Alec Völkel dabei. Sie treten gegen Sängerin Lena Meyer-Landrut, Tänzerin Nikeata Thompson und Musiker Olli Schulz an, Freunde von Schauspielerin Palina Rojinski.

Stellt sich die Frage: Flippt BossHoss-Sänger Alec aus, wenn sein Konzert kurz vor dem Abbruch steht? Und bleibt Palina völlig gelassen, wenn sich in der Autowaschanlage die Fenster öffnen? Ganz neu ist das Format nicht: Was ProSieben nun zur eigenständigen Sendung macht, kennen Fans von Joko und Klaas bereits aus deren «Die beste Show der Welt».

Zunächst hat ProSieben zwei Folgen von «My Idiot Friend» produziert, die am 17. November und 24. November jeweils um 22.30 Uhr gezeigt werden. Wie es danach weitergeht, ist nach Angaben eines Sprechers noch offen.

von dpa

