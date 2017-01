Nachholbedarf : Oliver Welke wünscht sich eine deutsche Late-Night-Show

1 von 1 Foto: Rainer Jensen 1 von 1

ZDF-Moderator Oliver Welke (50) wünscht sich für Deutschland gerne eine Late-Night-Show. «Es fehlt eine Show, die dir hilft, mit dem Tag abzuschließen», sagte er im Interview mit der «Berliner Zeitung». «In den USA gibt es diese Late-Night-Kultur seit Jahrzehnten.»

In Deutschland habe es nur Harald Schmidt gegeben. «Und danach ist es wieder eingeschlafen. Jetzt gibt es Böhmermann, aber nur einmal pro Woche.»

Allerdings sei eine Late-Night-Show die Königsdisziplin. Dafür kommen nach Einschätzung des «heute-show»-Moderators nur wenige infrage: «Du brauchst Leute wie Schmidt oder Böhmermann, die entsprechende Bühnenerfahrung haben», sagte Welke der Zeitung.

«Wir haben im Deutschen Fernsehen sehr viele, ich sage es jetzt mal etwas despektierlich, Ansager. Die sind in der Lage, vor der Kamera fehlerfrei Sätze aufzusagen. Aber es ist etwas ganz anderes, eine Gruppe von Menschen so zu unterhalten, dass die mental dranbleiben. Vielleicht fehlt auch ein wenig die Tradition.» In den USA gehöre das zur Abendunterhaltung: «Einer kommt raus, macht Stand-up und dann kommen zwei tolle Gäste.»

von dpa

erstellt am 09.Jan.2017 | 16:09 Uhr