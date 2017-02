Dragqueen : Olivia Jones wäre gerne Bundespräsidentin

vergrößern 1 von 2 Foto: Peter Gercke 1 von 2

Dragqueen Olivia Jones (47) wäre gerne Bundespräsidentin. «Das Amt würde wunderbar zu mir passen», sagte Jones der «Saarbrücker Zeitung». «Mit mir würde es nicht langweilig werden.»

Jones, hinter der der Travestiekünstler Oliver Knöbel steckt, wird am Sonntag für die niedersächsischen Grünen in der Bundesversammlung den Bundespräsidenten mitwählen. Selbstverständlich werde sie bunt gekleidet erscheinen, so wie man sie kenne.

Ihre Stimme will die Künstlerin, die aus Springe bei Hannover stammt, Frank-Walter Steinmeier geben. «Ich schätze an ihm, dass er ein ruhiger und bedachter Mensch ist. Zurzeit also genau der Richtige.»

erstellt am 08.Feb.2017 | 15:05 Uhr

