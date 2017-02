Satiriker auf Sendung : Omnipräsenter Böhmermann im ZDF

1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Vor Jan Böhmermann gab es kaum ein Entrinnen: Am Donnerstagabend war der TV-Satiriker im System ZDF omnipräsent. Zunächst platzierte der 35-Jährige seinen eigenen Donald-Trump-Film in seinem «Neo Royale Magazin» auf ZDFneo, dann zeigte das ZDF ab 23.15 Uhr einen Zusammenschnitt von der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises.

Dort wurde Böhmermann in der Kategorie «Beste Unterhaltung Late Night» ausgezeichnet - wie schon im Vorjahr.

In seiner TV-Show bediente sich der Witzbold der viralen Vorlage aus den Niederlanden, in der ein Satiriker dem US-Präsidenten Donald Trump («America First») vorschlug, Holland zur Nummer zwei zu machen. Der deutsche Late-Night-Mann pries stattdessen die Vorzüge Deutschlands an: «Wir haben eine große, deutsche Mauer gebaut. Einfach gebaut. Und die Russen dafür zahlen lassen», heißt es in Anspielung auf Trumps angekündigten Mauerbau zu Mexiko.

Bilder von Sänger Pietro Lombardi, pinkelnde sowie sich übergebende Oktoberfestbesucher und einige Adolf-Hitler-Auftritte mit Verweis auf dessen in mehreren Sprachen erschienenen Bestseller ergänzten das Deutschland-Bild, das Böhmermann dem US-Präsidenten schmackhaft machen wollte mit der erklärten Absicht, die Niederländer von der Position zwei in Trumps Weltbild stoßen zu wollen.

Zum Schluss des Zwölf-Minuten-Films - er wurde bis Freitagvormittag rund 220 000 Mal angeklickt - erfolgte dann der Hinweis: Sollte Trump einmal auf den roten Knopf drücken wollen, um einen Nuklearkrieg lostreten zu wollen, dann bitte Deutschland innerhalb der rot markierten Grenzen berücksichtigen. Die rote Linie auf der Böhmermann-Karte markierte jedoch nicht Deutschland, sondern Italien.

Böhmermann, der sich im vergangenen Jahr nach seinem «Schmähgedicht» mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angelegt hatte, deutete in seiner Sendung «Neo Magazin Royale» am Donnerstagabend an, dass andere europäische Late-Night-Shows ähnliche Clips produziert hätten. Auf der Seite www.everysecondcounts.eu sind bereits einige Satire-Videos zu sehen, etwa von der Schweizer SRF-Sendung «Deville Late Night».

Beim Deutschen Fernsehpreis in Düsseldorf setzte sich Böhmermann am selben Abend in der Kategorie «Beste Unterhaltung Late Night» mit dem «Neo Magazin Royale» gegen die Sendungen «Luke - Die Woche und ich» (mit Luke Mockridge) auf Sat.1 und «Pussy Terror TV» (mit Carolin Kebekus) im WDR Fernsehen und im Ersten durch. «Wir widmen den Preis der Rechtsschutzversicherung des ZDF», scherzte Böhmermann mit der Trophäe in der Hand.

Beim Fernsehpreis wurden insgesamt mehr als 20 Filme und Serien, Produktionen, Moderatoren und Musiker ausgezeichnet. Mit dem Preis als bester Schauspieler ging Martin Brambach nach Hause, als beste Schauspielerin wurde Sonja Gerhardt ausgezeichnet, die unter anderem in «Jack the Ripper» vor der Kamera stand. Das Patchwork-Drama «Familienfest» (ZDF) überzeugte die Jury als bester Film des vergangenen Jahres. Der Ehrenpreis der Stifter - das sind die Intendanten und Geschäftsführer von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 - erhielt in diesem Jahr die Schauspielerin Senta Berger (75).

Die 45-Minuten-Aufzeichnung der Gala erreichte im ZDF zu später Stunde noch 1,34 Millionen Zuschauer (10,2 Prozent Marktanteil).

erstellt am 03.Feb.2017 | 13:18 Uhr