Endspurt : Oscar-Chancen für «La La Land» und Maren Ade

Mit sensationellen 14 Nominierungen geht das Musical «La La Land» als großer Favorit ins Oscar-Rennen. So viele Gewinnchancen hatten bislang nur das Drama «Titanic» aus dem Jahr 1997 und der Klassiker «Alles über Eva» von 1950.

Der deutsche Beitrag «Toni Erdmann» von Maren Ade hat die Chance auf den Auslands-Oscar, wie die Akademie am Dienstag bekanntgab. Aus Deutschland sind außerdem der Komponist Volker Bertelmann für die Musik zu «Lion» und der Filmemacher Marcel Mettelsiefen für seine Flüchtlings-Doku «Watani: My Homeland» nominiert. Die Oscar-Trophäen werden am 26. Februar in Hollywood zum 89. Mal vergeben.

In der Kategorie für den besten Film sind neben «La La Land» weitere acht Werke im Rennen, darunter die Dramen «Fences» und «Moonlight». Auch «Lion», «Manchester by the Sea» und «Arrival» können sich über mehrere Nominierungen in verschiedenen Sparten freuen.

«La La Land» wurde unter anderem für das Drehbuch, den Schnitt, den Soundtrack und den besten Song nominiert. Außerdem gab es Nominierungen für die Hauptdarsteller Ryan Gosling und Emma Stone sowie für Regisseur Damien Chazelle. Das nostalgische Werk erzählt von zwei Träumern im heutigen Los Angeles, einem Jazzpianisten und einer jungen Schauspielerin. Der Film hatte bei den Golden Globes Anfang Januar mit sieben Preisen einen Rekord aufgestellt.

Die Nominierung für Maren Ades «Toni Erdmann» ist die erste Oscar-Nominierung für einen deutschsprachigen Film seit «Das weiße Band» von Michael Haneke im Jahr 2010. Schon kurz nach der Bekanntgabe wurden die «Toni Erdmann»-Macher mit Glückwünschen überschüttet. «Auch von unserer Seite: Gratulation!», twitterte zum Beispiel die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen. «Wir gratulieren und sind glücklich und stolz, dass wir diesen Film begleiten dürfen! Und dass "Toni Erdmann" nun für Deutschland in das Oscar-Rennen geht, ist einfach großartig!», schrieb die Produktionsfirma NFP.

Zuletzt hatte der Stasi-Film «Das Leben der Anderen» von Florian Henckel von Donnersmarck 2007 die Trophäe nach Deutschland geholt. Die gebürtige Karlsruherin Maren Ade, die in Berlin lebt, hat viereinhalb Jahre an «Toni Erdmann» gearbeitet. Die Tragikomödie ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte «nicht-englischsprachiger Film». Dazu gehören auch «Ein Mann namens Ove» (Schweden) und «Tanna» (Australien).

Der Düsseldorfer Komponist und Pianist Volker Bertelmann, der unter dem Künstlernamen Hauschka bekannt ist, teilte mit, er freue sich «außerordentlich» über die Nominierung. Auch viele Hollywood-Stars äußerten ihre Freude. «Ich hatte gehofft, dass unser Film Glück haben würde», sagte Viggo Mortensen, der als Hauptdarsteller für «Captain Fantastic» nominiert ist, dem TV-Sender ABC. «Es war einer der besten Filme, von dem ich je Teil war. Für so einen kleinen Film - es bedeutet für mich wahnsinnig viel.» Er sei «mehr als begeistert», sagte der Komponist und Schauspieler Lin-Manuel Miranda, der für seinen Song in dem Zeichentrickfilm «Moana» nominiert ist.

Filmakademie

von dpa

erstellt am 24.Jan.2017 | 18:38 Uhr