Oscar-Preisträger : Promi-Geburtstag vom 4. November 2016: Matthew McConaughey

Früher, da drehte Matthew McConaughey eher leichtgewichtige Komödien und mimte nicht selten den aalglatten Schönling. Diese Zeiten aber sind längst vorbei. In den letzten Jahren hat sich der Schauspieler immer mehr komplexere Rollen ausgesucht - und das mit Erfolg.

Spätestens seit seinem Oscar-Gewinn für das Aids-Drama «Dallas Buyers Club» (2013), das auf der Lebensgeschichte des 1992 an den Folgen einer HIV-Infektion verstorbenen Rodeo-Reiters Ron Woodroof beruht, ist klar: Matthew McConaughey, der heute 47 Jahre alt wird, hat noch mehr drauf.

Und für seine Rollen ist er bereit, alles zu geben. Für «Dallas Buyers Club» hat er 15 Kilo abgenommen. Ähnlich radikal ging er mit seinem Körper für seinen neuen Film «Gold» um, in dem er im indonesischen Dschungel nach dem gelben Metall sucht. Diesmal ging es in die andere Richtung: Fast 20 Kilo nahm er zu - und beweist mit Halbglatze zudem Mut zur Hässlichkeit. Der Film kommt zu Weihnachten in die US-Kinos und McConaughey wird bereits als möglicher Oscar-Kandidat gehandelt.

Seine ersten Auftritte auf der Kinoleinwand hatte McConaughey in den frühen 1990er Jahren in Horrorfilmen - alle nicht erwähnenswert. Gut möglich, dass der heutige Hollywood-Star damals seine Berufswahl verwünscht hat. Schließlich wollte er zunächst Strafverteidiger werden. Deshalb klingt es wie eine Laune des Schicksals, dass ausgerechnet Rollen als Anwalt ihm zum Durchbruch verhalfen, in den Filmen «Die Jury» (1996), «Amistad» (1997) und «Der Mandant» (2011).

Aber erst mit dem Südstaatendrama «Mud» (2012) wandelt er sich wirklich zu einem ernsthafteren Schauspieler. In dem Südstaatendrama spielt McConaughey einen anfangs ziemlich undurchsichtigen Mann, der sich auf einer Insel im Mississippi verborgen hält und in einem Boot schläft, das sich bizarrer Weise in einer Baumkrone verfangen hat.

Gefeiert wurde er auch für die HBO-Serie «True Detective», in der McConaughey als ausgebrannter, psychopathischer Cop seinem Partner Woody Harrelson den letzten Nerv raubt.

Abgedreht ist inzwischen auch der Fantasy-Film «Der dunkle Turm» nach der Vorlage von Horror-Meister Stephen King. Die Buchserie ist eine Fantasy-Saga um den Revolvermann Roland Deschain (gespielt von Idris Elba) auf seiner Reise zum dunklen Turm, um seine sterbende Welt zu retten. McConaughey spielt die Figur des Antagonisten Man in Black (Mann in Schwarz). Am 23. Februar 2017 soll der Film in die deutschen Kinos kommen.

von dpa

04.Nov.2016

