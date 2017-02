Ostrock-Legende : Rockhaus-Keyboarder Carsten Mohren gestorben

1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

Carsten „Beathoven“ Mohren, Keyboarder der Band Rockhaus, ist tot. Mohren sei am Dienstag mit 54 Jahren in einer Klinik gestorben, sagte Rockhaus-Manager Falco Richter am Mittwoch.

Die „Bild“-Zeitung (Online) berichtete, viele Ostrocker hätten sich dort noch von ihm verabschiedet. „Wir vermissen ihn und werden in unseren Herzen einen Platz freihalten“, schreibt sein Ziehvater Dieter Hertrampf auf Facebook. „Es war mir eine Ehre mit ihm auf einer Bühne gestanden zu haben“, so der ehemalige Puhdys-Gitarrist.

Vor zwei Monaten hatten „Beathoven“ und Rockhaus mitgeteilt, dass er Krebs im Endstadium habe. Der Keyboarder der auch sang und komponierte, war seit 1986 bei Rockhaus. Er stand noch im November bei einer kompletten Tour mit auf der Bühne.