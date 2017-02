Goldener Puddingtopf : Ryan Reynolds nimmt «Hasty Pudding»-Preis entgegen

vergrößern 1 von 6 Foto: Charles Krupa 1 von 6











«Deadpool»-Star Ryan Reynolds (40) hat nun eine «Hasty Pudding»-Trophäe in seiner Preissammlung. Der kanadische Schauspieler nahm die ungewöhnliche Auszeichnung in Form eines Puddingtopfes am Freitagabend (Ortszeit) auf dem Campus der Harvard-Universität entgegen.

Die Theatergruppe der ehrwürdigen Uni kürte Reynolds damit zum «Mann des Jahres». Nach alter Tradition wurde der Schauspieler bei einem Dinner veralbert.

Octavia Spencer (46, «Hidden Figures») war Ende Januar als «Frau des Jahres» gefeiert worden. Bei einer Parade in Cambridge wurde sie von männlichen Studenten in Drag-Queen-Kostümen mit Perücken und Glitzer-Make-Up begleitet.

Im vorigen Jahren machten Joseph Gordon-Levitt («Inception») und Kerry Washington («Scandal») den Spaß mit. Zu früheren Preisträgern zählen unter anderem Martin Scorsese, Harrison Ford, Tom Cruise, Helen Mirren, Anne Hathaway, Halle Berry und Sandra Bullock.

erstellt am 04.Feb.2017 | 09:05 Uhr

