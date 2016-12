Dem Krebs erlegen : Sänger und Gitarrist Greg Lake gestorben

vergrößern 1 von 2 Foto: Ingo Wagner 1 von 2

London (dpa) - Ein Dreivierteljahr nach dem Tod von Keyboarder Keith Emerson ist dessen früherer Bandkollege Greg Lake gestorben. Der britische Sänger und Gitarrist erlag am Mittwoch im Alter von 69 Jahren einem Krebsleiden, wie sein Manager am Donnerstag mitteilte.

Die beiden Musiker waren Mitbegründer der Progressive-Rock-Band Emerson, Lake and Palmer, die in den 70ern zu den Avantgardisten in der Rockmusik gehörte. Von dem Trio lebt nur noch Schlagzeuger Carl Palmer.

«Mit großer Traurigkeit muss ich jetzt Abschied nehmen von meinem Freund und Bandkollegen Greg Lake», schrieb Palmer auf seiner Webseite. «Gregs tragende Stimme und sein Können als Musiker werden in Erinnerung bleiben (...) Dass wir auch Keith in diesem Jahr verloren haben, macht es besonders hart für uns. Doch wie Greg am Ende von "Pictures at an Exhibition" gesungen hat: "Tot ist Leben". Seine Musik kann jetzt für immer in den Herzen derer weiterleben, die ihn liebten.»

Lakes Manager Stewart Young schrieb auf der offiziellen Facebook-Seite des Musikers: «Gestern habe ich meinen besten Freund in einem langen und hartnäckigen Kampf mit dem Krebs verloren.» Lake hatte vor der Gründung von Emerson, Lake and Palmer bereits als Frontmann der Band King Crimson Erfolge gefeiert.

Der Genesis-Gitarrist Steve Hackett trauerte auf Twitter um den Zeitgenossen. «Die Musik neigt ihr Haupt, um den Tod eines großen Musikers und Sängers, Greg Lake, zu würdigen.»

Häufig als ein Gründungsvater des Progressive Rock beschrieben, machten Lake Titel wie «In The Court of The Crimson King» oder «I Believe in Father Christmas» berühmt. Zu seinen Inspirationsquellen zählte der von der Südküste der Insel stammende Engländer sowohl die Klassik Paganinis als auch Elvis Presleys frühen amerikanischen Rock'n'Roll.

Die 1970 gegründete Formation Emerson, Lake and Palmer (ELP) veröffentlichte zahlreiche Platin-Alben. «Lucky Man» gehört zu ihren bekanntesten Hits. Nach der Auflösung der Band im Jahr 1978 hatten sich die Musiker in den 90er Jahren wiedervereint.

erstellt am 08.Dez.2016 | 17:11 Uhr