Karriere : Tennis-Star Serena Williams: Verlobung fühlt sich irreal an

1 von 1 Foto: Peter Klaunzer 1 von 1

Tennis-Star Serena Williams hat wegen der Vorbereitung auf die Australian Open bisher keine Zeit gehabt, ihre Verlobung zu genießen. Die 35-Jährige hatte Ende Dezember die Verlobung mit dem zwei Jahre jüngeren Internet-Unternehmer Alexis Ohanian bekanntgegeben.

«Es ist fast noch ein bisschen irreal, weil es noch nicht ganz bei mir angekommen ist», sagte die Amerikanerin am Samstag in Melbourne. Dort beginnt am Montag mit den Australian Open das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison.

Sie denke sehr an sich selbst und ihre Karriere, räumte die langjährige Nummer eins der Weltrangliste auch mit Blick auf die Verlobung ein. «Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte einfach erst nach Australien darüber nachdenken», betonte Williams, die 22 Einzel-Titel bei den vier wichtigsten Turnieren des Jahres geholt hat und damit genauso viele wie Steffi Graf.

Vor einem Jahr hatte sie in Melbourne das Finale gegen Angelique Kerber verloren. Wegen Schulterproblemen beendete Williams ihre vergangene Tennis-Saison vorzeitig.

Profil Serena Williams auf Homepage der Damen-Tennis-Tour

von dpa

erstellt am 14.Jan.2017 | 13:29 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen