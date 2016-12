Thema: Sicherheit : Thilo Sarrazin setzt sich bei RTL auf den «Heißen Stuhl»

1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

RTL beschäftigt sich im Rahmen eines Thementages mit der Frage «Wie sicher ist Deutschland?». Dazu gibt es ein Wiedersehen mit «Der Heiße Stuhl», ein RTL-Talkformat, das in den 80er und frühen 90er Jahren erfolgreich war. Zuletzt war die Sendung 1994 zu sehen.

Erster neuer Gast auf dem «Heißen Stuhl» ist am Montag (12. Dezember) der Ex-Politiker (SPD) und Buchautor Thilo Sarrazin, wie der Privatsender am Freitag mitteilte. Er diskutiert mit dem Bundestagsabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen Kai Gehring, der muslimischen Buchautorin Khola Maryam Hübsch, der Schauspielerin Annabelle Mandeng und Arnold Plickert von der Gewerkschaft der Polizei. Die Moderation übernimmt Steffen Hallaschka. «Der Heiße Stuhl» startet um 23.15 Uhr.

Sarrazin hatte in der Vergangenheit mehrfach mit umstrittenen Thesen etwa über türkische Migranten oder Hartz-IV-Empfänger viel Kritik geerntet. Während des Thementages will RTL vom frühen Morgen an in verschiedenen Sendungen auf das Thema Sicherheit in Deutschland eingehen.

von dpa

erstellt am 11.Dez.2016 | 00:01 Uhr