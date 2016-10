Jetzt bewerben : Tote Hosen wieder auf Wohnzimmer-Tour

1 von 1 1 von 1

Die Toten Hosen starten demnächst eine neue schadensträchtige Tour durch die Wohnzimmer ihrer Fans. Für die neue „Magical Mystery Tour“ können Fans sich per Brief, E-Mail oder Video bis zum 10. Dezember bewerben. Wann die Tour konkret losgeht, ist noch offen. Die Regeln sind die alten: Die Hosen um Frontmann Campino treten in Wohn- und Schlafzimmern, Küchen, Hobbyräumen oder Scheunen auf - Hauptsache privat. Natürlich dürften zu den legendären Wohnzimmer-Konzerten auch Freunde eingeladen werden.

