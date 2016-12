Kinderhilfswerk Unicef : Unicef feiert 70. Geburtstag

1 von 1 Foto: ALBA VIGARAY 1 von 1

Mit Stars wie dem früheren Profi-Fußballer David Beckham und den Schauspielern Jackie Chan und Orlando Bloom hat das Kinderhilfswerk Unicef in New York seinen 70. Geburtstag gefeiert. „Wir würdigen alles, was diese bemerkenswerte Organisation für die Kinder in der Welt getan hat“, sagte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon. Chan ließ sich z. B. mit dem Landminen-Opfer Juan Carlos Moran Menjiva aus El Salvador fotografieren.

