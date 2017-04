Rallye : Ursula Karven: Reifen wechseln ist kein Problem

vergrößern 1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

Schauspielerin Ursula Karven ist für eine Autopanne gewappnet: «Reifen wechseln kann ich, und starten kann ich mit einem Starterkabel. Aber ich hoffe nicht, dass ich das machen muss», sagte die 52-Jährige vor ihrem Start bei der Oldtimer-Rallye Arabella Classics am Freitag in München.

«Ich fahre gerne Auto, und ich kann auch gut mit Gangschaltung fahren. Ich glaube, jemand, der eine Gangschaltung nicht wirklich beherrscht, der hat keine Chance», sagte Karven. Falls etwas passiere, habe sie ihr Telefon dabei - und Unterstützung auf dem Beifahrersitz: «Mein 13-jähriger Sohn ist der beste Beifahrer der Welt!» Er habe am Freitagmorgen noch eine Physikarbeit geschrieben, komme dann hinterhergeflogen, erzählte sie.

An der zweitägigen Rallye nehmen knapp 90 Oldtimer teil. Die Strecke führt von München über Neuötting und den Traunsee. Ziel beider Tagesetappen ist das Schloss Fuschl am Fuschlsee in Österreich.

28.Apr.2017