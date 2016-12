Festtagsprogramm : Weihnachten im Fernsehen: Carmen, Kevin und die Katze

1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

Nichts ist so falsch wie die Feststellung «Alle Jahre wieder», was das Weihnachtsfest im Fernsehen 2016 anbelangt. Denn dank Daniela Katzenberger und ihrer kleinen Familie geht es im TV bunter zu als je zuvor.

Wer nach dem Festtagsschmaus vorm Fernseher abhängen und entspannen möchte, hat die Wahl zwischen der Katzenbergerschen Inszenierung und einigen traditionsreichen Alternativen. Eine Feiertagsübersicht:

24. Dezember

Zunächst zum Bewährten: «Heiligabend mit Carmen Nebel» um 20.15 Uhr mit Gästen wie Mary Roos und Patrick Lindner gehört zum Standard im ZDF. Der Klassiker: Die mittlerweile mehr als ein Vierteljahrhundert alte Klamotte «Kevin allein zu Haus» mit Macauly Culkin als vor der Abreise in die Weihnachtsferien vergessener kleiner Junge. In die Reihe der Klassiker gehören auch Filme wie «Nachts im Museum» (RTL) mit Ben Stiller oder «Das Wunder von Manhattan» (Vox) mit Richard Attenborough als Weihnachtsmann. Bereits um 18 Uhr im ZDF der alljährliche Pflichttermin: «Weihnachten mit dem Bundespräsidenten».

Als Experimentier-TV könnte die drei Stunden lange Liveübertragung des privaten Fernsehsenders RTL II aus dem Hause Katzenberger bezeichnet werden: «Daniela und Lucas - Das Weihnachtsfest» zeigt, wie die «Katze» und ihr Mann Lucas Cordalis den Heiligen Abend verbringen - zu Haus und in der Kirche. Interessant vielleicht auch die Neuproduktion von «Hänsel und Gretel» auf 3sat mit Ileana Tonca und Daniela Sindram. Wen das alles nicht schert: Sport1 macht weiter wie sonst auch und bringt die Resterampe-Soap «Storage War - Geschäfte in Texas» und DMAX die Dokusoap «Goldrausch in Australien».

25. Dezember

Der erste Weihnachtstag steht im Zeichen einiger Neuproduktionen - kein Wunder, denn die Quoten sind üblicherweise besser als tags zuvor. Im Zentrum des Interesses steht dabei um 20.15 Uhr der Auftakt des RTL-Dreiteilers «Winnetou - Eine neue Welt» mit Wotan Wilke Möhring als Old Shatterhand und dem Albaner Kreshnik Xhelilaj als Winnetou. ProSieben hält die Erstausstrahlung des Thrillers «Die Tribute von Panem - Mockingjay: Teil 1» mit Jennifer Lawrence dagegen. Ansonsten lauter Klassiker: «Dirty Dancing» auf RTL II, «Pearl Harbour» auf Vox, «Zwei sind nicht zu bremsen» auf Kabel eins, «Anna Karenina» auf 3sat und «Quo Vadis» auf Arte.

Schlagerstar Helene Fischer gehört der Abend im ZDF - auch ein bisschen Tradition, denn die 32-Jährige präsentiert bereits zum sechsten Mal ihre Weihnachtsshow im TV, früher war sie beim Ersten unter Vertrag. Zu ihren Gästen gehört unter anderem ihr Lebensgefährte, ARD-Moderator Florian Silbereisen, der sein Schlager-Trio Klubbb3 mit dabei hat. Im Ersten beginnt nach dem 20.15-Uhr-Thriller «Charlotte Link - Der Beobachter» der Vierteiler «Mörderisches Tal - Pregau», unter anderem mit Maximilian Brückner in der Hauptrolle als Polizist, der mitten in eine Familienfehde gerät.

26. Dezember

Auch am zweiten Weihnachtstag herrscht im Abendprogramm ab 20.15 Uhr dichtes Gedränge, schon bei den beiden öffentlich-rechtlichen Kanälen angefangen. Im Ersten verhagelt der Fund einer Babyleiche den beiden Kommissaren Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) den Dienst im Münchner «Tatort: Klingelingeling». Im Zweiten läuft wie immer am 26. Dezember das «Traumschiff» aus - Ziel ist dieses Mal Palau, unter anderem mit Heinz Hoenig an Bord. Gleich im Anschluss legt das ZDF mit Fernweh nach: Die Reihe «Kreuzfahrt ins Glück» führt die Zuschauer dieses Mal nach Apulien.

Bei RTL als Free-TV-Premiere: Das digitale Musical «Die Eiskönigin - Völlig unverfroren» - das Geheimnis der frostigen Königstochter: Sie kann Dinge und Menschen mit einem Schlag in Eis verwandeln. Auf RTL II steht eine norwegisch-britisch-dänische Neuverfilmung von «Kon-Tiki» mit dem Ethnologen Thor Heyerdahl an. Gleichzeitig gibt es aber auch ein reiches Angebot an echten Klassikern: «Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs» (ProSieben), «Independence Day» (Sat.1), «Misfits - Nicht gesellschaftsfähig» (3sat) und «Der Untergang des Römischen Reiches» mit Alec Guinness und Sophia Loren (Arte).

von dpa

erstellt am 21.Dez.2016 | 12:34 Uhr