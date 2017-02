Infografik des Tages : Mehrheit der Deutschen hält die AfD für rechtsextrem

INFOGRAFIK 06. Februar

64 Prozent der Deutschen halten die AfD für rechtsextrem. Das zeigt eine Umfrage von Statista in Zusammenarbeit mit YouGov. Außerdem denken 25 Prozent, dass die gesamte Partei verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, 43 Prozent meinen dieses träfe zumindest auf Teile der AfD zu, wie die Grafik von Statista zeigt. Erst kürzlich hatte eine Rede von Björn Höcke, dem Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag, bundesweit für Empörung gesorgt und dazu geführt, dass er von einer Gedenkveranstaltung für die NS-Opfer in Buchenwald ausgeladen wurde. Die AfD sorgte schon öfter mit rechten Provokationen für Aufsehen, veröffentlichte im Anschluss aber Dementi und gab an, falsch verstanden worden zu sein. Nach der jüngsten Entgleisung Höckes wurden Rufe laut, die AfD oder zumindest Teile der Partei vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen.



INFOGRAFIK 03. Februar

Am Sonntag, dem 12. Februar, wird der neue Bundespräsident gewählt. Während das Staatsoberhaupt in anderen Ländern zum Teil per Direktwahl bestimmt wird, bildet sich in Deutschland die Bundesversammlung aus den Abgeordneten des Bundestags und Delegierten der Länder. Das Gremium zählt in diesem Jahr 1260 Mitglieder, die ihre Stimme für die vier Kandidaten zur Nachfolge von Joachim Gauck abgeben.



Als Favorit gilt Frank-Walter Steinmeier, der auf Vorschlag von Union und SPD ins Rennen geht. Die Linkspartei nominierte den Armutsforscher Christoph Butterwegge, die Freien Wähler - vertreten im bayerischen Landtag - TV-Richter Alexander Hold. Auch die AfD stellt mit Albrecht Glaser einen Kandidaten zur Abstimmung. Unsere Grafik zeigt das Wahlverfahren und wie viele Wahlgänge in früheren Jahren nötig waren, bis der Bundespräsident feststand.



INFOGRAFIK 03. Februar

Die Grippe geht um in Deutschland: In der vierten Kalenderwoche meldete die Arbeitsgemeinschaft Influenza vom Robert Koch-Institut 10.631 labordiagnostizierte Infektionen. Damit erreicht die Zahl der Grippekranken einen Höchststand in diesem Jahr.



In der letzten Kalenderwoche 2016 betrug die Zahl der an Grippe Erkrankten noch 1.429, wie die Grafik von Statista zeigt und war damit deutlich geringer. Danach nahm die Zahl der mit Influenza Infizierten stetig zu. Da nicht von jedem Grippekranken ein Abstrich gemacht wird, der Erreger also nicht bei jedem identifiziert wird, liegt die tatsächliche Zahl vermutlich noch höher.



Regelmäßiges Händewaschen kann als Vorbeugung gegen eine Infektion helfen. Älteren Menschen und Patienten mit einem geschwächten Immunsystem wird von Ärzten oft eine Schutzimpfung gegen Grippe empfohlen.



INFOGRAFIK 02. Februar

n der teuersten Kategorie kostete ein Ticket für den Super Bowl im vergangenen Jahr 1.800 US-Dollar. Das ist wohlgemerkt nur der Originalpreis. Im Schwarzhandel wechseln die Tickets für ein Vielfaches den Besitzer. Dagegen hat der Preis für ein Ticket des Männer-Finales in Wimbledon fast schon Schnäppchencharakter. Aber auch die Eintrittskosten für dieses vergleichsweise erschwingliche sportliche Großereignis liegen noch weit über einem durchschnittlichen Fan-Budget, wie unsere heutige Infografik des Statista Digital Market Outlooks zeigt. So gibt ein Sportfan in Deutschland im Schnitt online gerademal etwas mehr als 100 Euro pro Jahr für Sport-Events aus. Weitere Daten zum Thema bündelt unser kostenloser Marktreport eServices: Event Tickets.



INFOGRAFIK 02. Februar

Heute öffnet die Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz ihre Pforten für alle, die noch keinen Studienplatz ergattern konnten. Immer mehr Abiturienten zieht es an die Unis und FHs - viele von ihnen bewerben sich an mehreren Hochschulen und bekommen mit Glück auch mehrere Zusagen. Angetreten wird aber nur einer, unbesetzte Plätze landen dann in der Studiengangsbörse. Mittlerweile haben Studierende hierzulande die Wahl zwischen 8.471 Bachelorstudiengängen und 8.358 Masterstudiengängen. Hinzu kommen weitere Abschlussmöglichkeiten, wie staatliche oder kirchliche. Insgesamt stieg das Studiengangsangebot von gut 11.000 im Wintersemester 07/08 auf mehr als 18.000 im vergangenen Wintersemester, wie die Grafik von Statista zeigt.



