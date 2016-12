Fußball : 1. FC Nürnberg mit zweiter Niederlage in Serie - 1:3 gegen Sandhausen

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine zweite Niederlage in Serie erlitten. Die Nürnberger unterlagen dem SV Sandhausen vor heimischer Kulisse mit 1:3. Außerdem hat Interimscoach Daniel Bierofka hat mit dem TSV 1860 München seinen ersten Sieg geholt. Levent Aycicek bescherte den «Löwen» mit seinem Tor in der 89. Minute zum 1:0 gegen Dynamo Dresden. Mit nun 15 Punkten konnten sich die Münchner im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen.

