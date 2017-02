Flüchtlinge : Abschiebung: Bund und Länder für nationale Kraftanstrengung

Bund und Länder peilen eine «nationale Kraftanstrengung» für schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber an. Das geht aus einer 16 Punkte umfassenden Beschlussvorlage für ein Spitzentreffen von Bund und Ländern morgen hervor, die der dpa vorliegt. Asylsuchende sollten in zentralen Ausreiseeinrichtungen untergebracht werden, wenn sie voraussichtlich keinen Anspruch auf Schutz in Deutschland bekommen. «Spiegel online» hatte zuerst über den 16-Punkte-Plan berichtet.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 16:08 Uhr