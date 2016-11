Terrorismus : Alle fünf IS-Verdächtigen in Untersuchungshaft

Einen Tag nach ihrer Festnahme sind alle fünf IS-Verdächtigen in Untersuchungshaft - darunter auch der mutmaßliche Top-Islamist Abu Walaa. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft nach Anhörung der Beschuldigten vor dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Die Männer waren gestern nach monatelangen Ermittlungen in Dortmund, Duisburg und an nicht genannten Orten in Niedersachsen festgenommen worden. Das Netzwerk soll Freiwillige für die Terrormiliz Islamischer Staat rekrutiert haben.

