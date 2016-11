Wahlen : Amerikaner bestimmten neuen Präsidenten

Mit einem fulminanten Finale haben Donald Trump und Hillary Clinton den wohl spektakulärsten Wahlkampf in der US-Geschichte zu Ende gebracht - jetzt hat der Wähler das Wort. Am Dienstag wählen die Amerikaner einen neuen Präsidenten und Nachfolger von Barack Obama, der nach acht Jahren im Januar 2017 aus dem Amt scheidet. Die frühere Außenministerin und First Lady Clinton geht als Favoritin in den Wahltag. Die meisten Umfragen sehen sie knapp vorn. Bis in den späten Abend schworen die beiden Kontrahenten ihre Anhänger auf den Wahltag ein.

