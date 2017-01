Terrorismus : Amris Waffe in Italien wurde auch in Berlin benutzt

Die Waffe, die der mutmaßliche Attentäter Anis Amri bei den Schüssen auf Polizisten in Mailand benutzt hat, ist auch die Tatwaffe im Fall des getöteten Lkw-Fahrers beim Anschlag in Berlin. Das habe eine ballistische Untersuchung ergeben, teilte die italienische Polizei mit. Für den Abgleich hatte Deutschland einen Projektil-Abguss nach Italien geschickt. In die Ermittlungen zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt kommt auch in Berlin Bewegung: Zwei Kontaktmänner Amris sind im Visier der Polizei.

