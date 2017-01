Migration : Anadolu: Merkel reist Anfang Februar nach Ankara

Ankara (dpa) - Ein Jahr nach ihrem bislang letzten Besuch in Ankara reist Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Februar erneut zu politischen Gesprächen in die türkische Hauptstadt. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, bei dem eintägigen Besuch werde es unter anderem um die Flüchtlingskrise, um die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus und um Wirtschaftsbeziehungen gehen. Erwartet wird, dass Merkel in Ankara mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zusammenkommt.

