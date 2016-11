Tennis : Andy Murray jetzt offiziell Nummer eins im Herren-Tennis

Der Schotte Andy Murray ist nun auch offiziell die neue Nummer eins im Herren-Tennis. In der von der Spielerorganisation ATP veröffentlichten Liste wird der 29-Jährige mit 11 185 Punkten an der Spitze geführt. Murray löst damit nach 122 Wochen den Serben Novak Djokovic ab, der auf 10 780 Punkte kommt. Am Wochenende gewann Murray das Masters-Turnier in Paris. «Gratulation. Hochverdient!», twitterte Djokovic am Abend. Im Damen-Tennis bleibt mindestens bis zum Jahresende Angelique Kerber an der Spitze der Weltrangliste.

