Migration : Asylbewerber lösen mit Geschenk für Merkel Polizei-Einsatz aus

Mit einem Geschenk für Kanzlerin Angela Merkel haben zwei Asylbewerber einen größeren Polizei-Einsatz ausgelöst. Die beiden Männer, Vater und Sohn, gaben ein Paket bei einer Postagentur in einer Tankstelle in Naunheim in Rheinland-Pfalz auf. Der Mitarbeiterin dort kam das wegen der Ereignisse der letzten Wochen verdächtig vor. Neun Beamte rückten aus, sperrten die Tankstelle, ein Sprengstoff-Hund schlug aber nicht an. Am Ende stellte sich heraus, dass in dem Paket eine selbst gestaltete Skulptur war, mit der die Asylbewerber ihre Verbundenheit mit Deutschland zeigen wollten.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen