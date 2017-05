Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 südlich von München sind nach Angaben der Polizei mehrere Kinder leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Nähe der Abfahrt Hofoldinger Forst in Richtung München. Beteiligt waren zwei Autos und zwei Busse. In einem Bus wurden mehrere Kinder leicht verletzt. Die Autobahn wurde in Richtung München gesperrt.

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 12:52 Uhr