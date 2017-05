Wetter : Aufräumarbeiten nach Starkregen - Millionenschaden befürchtet

Nach dem schweren Unwetter im Landkreis Aschaffenburg haben am Morgen die Aufräumarbeiten begonnen. «Wir befürchten einen Millionenschaden», sagte Otto Hofmann von der zuständige Kreisbrandinspektion. Hunderte Keller in der Gemeinde Krombach und in Markt Mömbris standen bis zum Morgen unter Wasser. Zudem sei Heizöl aus losgerissenen Tanks ausgelaufen. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mussten nach eigenen Angaben an 350 Einsatzstellen Schlamm und Wasser abpumpen. Einen Dammbruch der Kahl konnten die Helfer in der Nacht verhindern.

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 07:59 Uhr