Medien : Bambi-Verleihung mit Robbie Williams und Sting

In Berlin werden am Abend die Bambis verliehen. Zu der Gala am Potsdamer Platz werden viele Prominente erwartet, darunter Musikstars wie Robbie Williams, Sting und Helene Fischer, Moderator Thomas Gottschalk und Fußball-Bundestrainer Joachim Löw. Einige Preisträger stehen schon fest, darunter Papst Franziskus. Er wird in Abwesenheit mit dem Millenniums-Bambi geehrt. Die Laudatio hält der frühere Bundespräsident Horst Köhler. In der Kategorie Sport wird Tennis-Star Angelique Kerber ausgezeichnet. Der Preis wird von Hubert Burda Media vergeben - in diesem Jahr zum 68. Mal.

