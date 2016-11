Verkehr : Bayerischer Bus prallt in Tirol auf Pkw

Bei einem Unfall mit einem bayerischen Reisebus in Tirol sind am Abend zwei deutsche Frauen schwer verletzt worden. Mehrere weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie das Tiroler Rote Kreuz mitteilte. Der Doppeldeckerbus aus Augsburg mit 29 Insassen war nach Polizeiangaben in der Nähe von Innsbruck mit einem Auto aus Deutschland zusammengestoßen. Die beiden Frauen im Pkw wurden dabei schwer verletzt. Nach der Kollision rutschte der Bus zunächst zurück. Dabei stieß er mit drei weiteren Autos zusammen, ehe das Fahrzeug zehn Meter eine Böschung hinabrutschte.

